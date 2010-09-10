Grüne hoffen auf einen Wahl-Schub

Keine guten Vorzeichen? "Die Stimmung ist positiv und kampfeslustig", sagte Bundesgeschäftsführer Stefan Wallner wie zum Trotz vor dem grünen Bundeskongress im Gespräch mit der "Wiener Zeitung". Rund 200 Delegierte werden am Wochenende in Graz erwartet, Bundessprecherin Eva Glawischnig steht vor der Wiederwahl (vor zwei Jahren erhielt sie als Nachfolgerin von Grünen-Chef Van der Bellen 97 Prozent Zustimmung). "Glawischnig ist gefestigt und nimmt ihre Führungsrolle sehr ernst", ergänzte Wallner. Gehofft wird jedenfalls auf den nötigen Wahl-Schub in den Wochen bis zu den Wahlen in Wien und der Steiermark.



Dabei sollen klassische Grün-Themen verstärkt in den Mittelpunkt gestellt werden. Die Grünen propagieren "Raus aus Öl" und fordern einen sogenannten CO2-Fußabdruck Mit dem soll angegeben werden, wie viele Treibhausgasemissionen von einem Produkt über den gesamten Lebenszyklus verursacht werden.