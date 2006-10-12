Grüne nominieren Stoisits als Volksanwältin

Die Grünen werden Justizsprecherin Terezija Stoisits (47) als Volksanwältin nominieren. Wie die APA erfuhr, werde Bundessprecher Alexander Van der Bellen die langjährige Abgeordnete dem Klub als Kandidatin für den Posten der dritten Volksanwältin ab Juli 2007 vorschlagen.
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Die Funktionsperiode der Volksanwälte läuft ja Mitte 2007 aus. Da die Grünen bei den Nationalratswahlen drittstärkste Partei geworden sind, können sie den dritten Volksanwalt stellen. Bisher war dies Ewald Stadler von der FPÖ. Stadler kann auch bis Juli nächsten Jahres in dieser Funktion bleiben, da er aber aller Voraussicht nach ins Parlament wechselt, ist die Frage noch zu klären, ob dann die Grünen sofort als drittstärkste Fraktion im Nationalrat die Funktion nachbesetzen können oder doch die FPÖ einen Ersatz für Stadler nominieren kann.