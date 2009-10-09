Grüne pfeifen auf ÖBB-Kürzungen

Von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr protestieren rund 40 Frauen und Männer unter dem Motto "Zurück auf die Schiene" mit lauten Trillerpfeifen-Geräuschen gegen die Streichung von Verbindungen.



"Genauso macht man aus Zugfahrern Autofahrer", kritisierte die Wiener Klubchefin der Grünen, Maria Vassilakou.



"In Zeiten von Klimawandel und Ressourcenknappheit muss es darum gehen, leistungsfähige und bequeme Alternativen zum Auto zu schaffen. Kürzungen und Einschränkungen sind da sicher nicht der richtige Weg", so Vassilakou. Man werde Widerstand leisten, bis für die rund 200.000 Wiener Pendler leistbare und attraktive Angebote geschaffen würden.