Grüne stellen Sinnhaftigkeit von Kompensationsgeschäften in Frage

Zwei weitere zur Anbotslegung eingeladene Unternehmen, nämlich Dassault und Boeing, haben bereits das Handtuch geworfen. Von Heeresexperten werden der Gripen und die F-16 favorisiert. Lockheed-Martin etwa tourt derzeit durch die Bundesländer, um für seinen F-16 Stimmung zu machen. Die Regierung rechnet mit so genannten Offset-Geschäften von bis zu 200 Prozent der Anschaffungskosten, also 50 Mrd. Schilling.



Der Wirtschaftssprecher der Grünen, Werner Kogler, kritisierte gestern diese Offset-Geschäfte. Sie seien im Nachhinein nicht kontrollierbar und würden der Manipulation Tür und Tor öffnen. Kompensationsgeschäfte seien vor allem nützlich, die Entscheidung über das militärische Grundgeschäft unzulässig zu beeinflussen, sagte Kogler.