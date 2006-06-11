Grüne Tourismussprecherin kritisiert Leitl

Unter enormen Kostenaufwand sei die 'einfache, aber tiefe Botschaft' (so der Chef der Werbeagentur Lowe GGK Kobza) entwickelt worden. Als Symbol sei der Flügel der Göttin Europa gewählt worden, da Flügel mit einem gewissen Mythos verbunden wären. Gleichzeitig würden Flügel vom Zielpublikum sofort richtig verstanden. Das sei im Fall des Miteigentümers an der Österreich Werbung, der Wirtschaftskammer mit ihrem Präsidenten Leitl, offensichtlich gründlich daneben gegangen.



"Die Dachmarke befindet sich vermutlich noch auf ihrem niemals endenden Landeanflug auf Europa", vermutet Rest-Hinterseer und kritisiert, dass zuviel Fördergeld in Dachmarken aller Art und zu wenig Mittel in die touristischen Klein- und Mittelbetriebe fließen.



"Förderungen für des Kaisers neue Kleider gibt es im Tourismus schon zu viele", so Rest-Hinterseer mit dem Verweis auf einen Erfolg der Grünen zur Förderpolitik im Wirtschaftsausschuss: "Die quasi willkürliche Fördergrenze für Tourismusbetriebe unter 150.000 Euro Jahresumsatz konnte sogar von BM Bartenstein nicht mehr argumentiert werden. Allerdings erst, nachdem ich durch Daten der Statistik Austria nachwies, dass mehr als die Hälfte der österreichischen Tourismusbetriebe unter diesem Jahresumsatz liegen."