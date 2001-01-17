"Grüne Woche" setzt auf die Kreativität junger EU-BürgerInnen

Junge EU-BürgerInnen sollen ihre Kenntnisse über Umweltthemen, ihre Zukunftsvisionen und schöpferischen Fähigkeiten präsentieren, wie es in einer Mitteilung der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich heißt. Angeregt werden soll damit "die Diskussion über Gegenwart und Zukunft unseres Planeten mit den umweltpolitischen Entscheidungsträgern von morgen".



Die Wettbewerbe im Einzelnen



Der Malwettbewerb wendet sich an Kinder aus den EU-Ländern im Alter zwischen 7 und 10 Jahren. Die TeilnehmerInnen können dafür eine Zeichnung oder ein Bild (maximal A3-Format) anfertigen, die/das positive oder negative Umweltaspekte darstellt. Beim Wettbewerb im Geschichtenschreiben sind EU-Teenager im Alter von 11 bis 14 Jahren teilnahmeberechtigt. Die Geschichten sollen sich in maximal 400 Wörtern mit Umweltthemen befassen. EU-Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren können entweder eine Rede aus maximal 1.000 Wörtern "Wenn ich europäische(r) KommissarIn für Umwelt wäre..." verfassen oder maximal drei Fotos zum Thema Umwelt für den Fotowettbewerb einreichen. Für EU-BürgerInnen von 18 bis 23 Jahren gibt es die Möglichkeit, einen VHS-Videokurzfilm (maximal 10 Minuten) über ein Umweltthema einzureichen.



International besetzte Fachjuroren werden die Gewinner der einzelnen Wettbewerbe ermitteln. EU-Umweltkommissarin Margot Wallström wird die Preise in Brüssel verleihen, die Arbeiten werden bei der "Grünen Woche" präsentiert und u.a. auf der Homepage der EU-Kommission im Internet gezeigt.



Information: Referat Information und Kommunikation der GD Umwelt, 200 Rue de La Loi, B-1049 Brüssel, Tel.: 0032/2/296 98 63, E-Mail: env-comp@cec.eu.int, Homepage: www.europa.eu.int/comm/environment/greenweek/competition-en.htm