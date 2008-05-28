Grünes Licht für Sparkassen-Ehe

Den Verantwortlichen dürfte es auf ein paar Monate mehr nicht ankommen: Seit knapp fünf Jahren läuft Erste-Erzrivalin Bank Austria gegen die Kooperation im Sparkassensektor Sturm. Nach zahllosen kartellrechtlichen Streitigkeiten ersetzt nun die Erste den - zuvor eher lose gehaltenen - Haftungsverbund mit einem System aus formellen wirtschaftlichen Zusammenschlüssen. Dieses soll einerseits die gegenseitige Haftung der Sparkassen untereinander sichern, sowie als Basis für gemeinsamen Vertrieb, Werbung und Produktion dienen.



Während die BWB allen anderen zu prüfenden Sparkassen-Zusammenschlüssen bereits vor Monaten grünes Licht gegeben hatte, war die Steiermärkische wegen ihrer Umsatzgröße zunächst ein Fall für die EU-Wettbewerbshüter. Diese haben die Angelegenheit jedoch an die nationale Behörde rücküberwiesen. Mit der nunmehrigen Zustimmung der BWB zum Zusammenschluss dürfte der Haftungsverbund seine - zumindest vorerst - endgültige Form erreicht haben. Allerdings wird weiterhin versucht, die Sparkassen Linz und Kufstein, die einen Beitritt bis dato abgelehnt haben, mit ins Boot zu holen.



Bank Austria wendet sich an den OGH



Auch die Bank Austria will nicht aufgeben und spricht von einer Teilentscheidung. Sie hat gegen den Haftungsverbund bereits einen Rekurs beim Obersten Gerichtshof eingebracht. Michael Ikrath, Generalsekretär des Sparkassenverbands, gibt sich jedoch entspannt: Der Haftungsverbund sei mittlerweile der "wohl bestgeprüfte Bankenverband in Europa".