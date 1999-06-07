. . . Böhmerwald gab es am letzten Dienstag in "NOVA" auf Österreich 1 zu hören. In diesem ausgezeichneten Porträt der "Landschaft des Jahres 1999/2000" von Ursula Siller kam ein Stück Heimat mit



ihren Besonderheiten · Textil, Tourismus, Bier & Forstwirtschaft · plastisch zur Sprache. "NOVA", so hört man, soll eingestellt werden. Warum, weshalb, wozu?!



Ein Stück ebenso reizvolle Heimat vom anderen Eck Österreichs präsentierte am Freitag zuvor H. F. Mayer in ORF 2 · das Virgental in Osttirol. Auch wenn das Fernsehen in einen derart entlegenen Winkel



einfällt · dort geht noch alles seinen ruhigen Gang. Auf dem Programm stehen gleichsam Menschen, Tiere und "natürliche" Attraktionen. Es ist ein Verdienst dieser Reihe namens "Heimat", nix TV-



Typisches dazuzutun, sondern sich dem Umfeld anzupassen. In der Regel funktioniert's ja andersherum . . . Buch & Regie der sehenswerten Kostbarkeit: Klaus Feichtenberger.



Auch den Fronleichnamstag konnte man in aller Ruhe je nach Interesse vielfach heimatlich gestalten. Für mich begann der 100. Todestag von Johann Strauß mit dem fulminanten Ö-1-Hörbild spezial "Wien



um 1900" und endete mit den abends von Otto Brusatti gestalteten "Strauß-Interpretationen gestern und heute." Dazwischen · fernab von den G'schichten aus dem Böhmer- und Wienerwald" · gönnte ich mir



auf N3 den Film über die Inselperle La Réunion nächst Mauritius · Stichworte: Vulkan, Vanille & Völkergemisch. Auch ein Stück Heimat . . . wie, alles in allem, die ganze Welt.