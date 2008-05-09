Gusenbauer bei Präsidentin Kirchner

Am Pfingstsonntag geht die Reise weiter nach Brasilien, wo am Dienstag in der Hauptstadt Brasilia unter anderem ein Treffen mit Staatspräsident Luiz Inacio Lula da Silva vorgesehen ist. Am Mittwoch darauf (14. Mai) kommt Gusenbauer in Santiago de Chile mit der sozialdemokratischen chilenischen Präsidentin Michelle Bachelet zusammen. Am Freitag, dem 16. Mai, nimmt Gusenbauer in der peruanischen Hauptstadt Lima am EULAC-Gipfel teil, dem Nachfolgetreffen des Lateinamerika-Karibik-Gipfels, der im Mai 2006 unter österreichischer EU-Ratspräsidentschaft in Wien stattfand.