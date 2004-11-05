Gusenbauer tourt bis Ende 2005

Die beiden SPÖ-Bundesgeschäftsführer Doris Bures und Norbert Darabos zogen am Donnerstag eine positive Zwischenbilanz über die Tour "Startklar für Österreich", die Parteivorsitzenden Alfred Gusenbauer noch bis Ende 2005 durch die heimischen Bezirke führt. Als zentrales Thema hat sich in den bisher 16 besuchten Bezirken im Kontakt mit den Menschen das Gesundheitssystem herausgestellt. Aber auch die Themen Pensionen und vor allem die Angst um den Arbeitsplatz sei der Bevölkerung ein großes Anliegen, betonte Bures. Und weiter: Der Staat sei daher dort aufgefordert zu handeln, "wo die Leute Probleme haben". Bei dieser Gelegenheit forderte sie angesichts der aktuellen Arbeitsmarktdaten mehr Mittel für aktive Arbeitsmarktpolitik ein sowie Maßnahmen, die zu höherer und breiterer Beschäftigung führen.



Bis Jahresende will SPÖ-Chef Gusenbauer noch weitere sieben Bezirke besuchen. Die Tour soll dann bis Ende 2005 fortgesetzt werden, um allen österreichischen Bezirken einen Besuch abstatten zu können.