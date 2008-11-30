Gusenbauers letzter internationaler Kanzler-Auftritt

Madrid. Der spanische Regierungschef und Vorsitzende der Sozialistischen Arbeiterpartei (PSOE), José Luis Rodriguez Zapatero, traf am Sonntag anlässlich einer Ratssitzung der europäischen Sozialdemokraten und Sozialisten (SPE) in Madrid mit mehreren führenden SPE-Politikern, unter ihnen Österreichs scheidendem Bundeskanzler Alfred Gusenbauer und der neuen französischen PS-Chefin Martine Aubry, zusammen.
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Für Gusenbauer, der das Amt eines Vizepräsidenten der Sozialistischen Internationale (SI) beibehält, ist es der letzte öffentliche Auftritt im Ausland vor der Übergabe der Kanzlerschaft an seinen Nachfolger an der Spitze der SPÖ, Werner Faymann. In seiner Eigenschaft als Sportminister hatte Gusenbauer am Samstag in Madrid dem EURO-2008-Gewinner Spanien eine Trophäe überreicht. Die Statue wurde im Madrider Sportzentrum Consejo Superior de Deportes im Beisein des ehemaligen ÖFB-Präsidenten Beppo Mauhart an die spanische Delegation übergeben.
Die SI, zu deren Vizepräsidenten Gusenbauer zählt, umfasst mehr als 160 sozialdemokratische und sozialistische Parteien und Organisationen aller Kontinente. SI-Präsident ist seit 2006 der griechische Oppositionsführer und frühere Außenminister Georgios Papandreou. Zu seinen Vorgängern an der Spitze der SI gehörten der Österreicher Bruno Pittermann (1964-76), der Deutsche Willy Brandt (1976-92) und der Franzose Pierre Mauroy.