Gut beraten . . .

Massiver Besucherandrang in der Wiener Stadthalle. Die Marke von 70.000 Gästen bei der BeSt im März 2001 dürfte heuer nochmals überboten worden sein. Die beiden Messeorganisatoren Horst Hundegger und Ulli Göttke-Krogmann zeigten sich dann auch hochzufrieden. Göttke-Krogmann im Gespräch mit der "Wiener Zeitung": "Besonders freut mich, dass die Besucher auch unser - auf die Galerie erweitertes Angebot - angenommen haben."



Reportage-Wettbewerb



Der Stand der "Wiener Zeitung" zog das Interesse vieler Messebesucher auf sich: Der Wissensstand der Info-Suchenden war dabei ebenso unterschiedlich wie deren Alter. 13- und 14-Jährige fanden sich ebenso ein wie Maturanten, Studierende und einige Mitt-Dreißiger. Die Schülerzeitung-Reporterin war ebenso anzutreffen wie der Deutschlehrer oder die Mutter, die sich nach Ausbildungsmöglichkeiten für ihren Sprössling erkundigt.



Berufsaussichten und -alltag, Verdienstmöglichkeiten, Vor- und Nachteile der Profession kamen zur Sprache. Außerdem bestand die Möglichkeit, sich an zwei PC als Internetredakteur oder Layouter zu versuchen.



"Mir macht das Schreiben großen Spaß, was muss ich tun, um als Journalist zu arbeiten?" Eine schwierige Frage, die in den letzten vier Tagen von fast jedem Interessierten kam. Wie lässt sich wirklich Fuß fassen in einer Branche, wo die Jobchancen allgemein als schwierig eingestuft werden?



Eine Möglichkeit, auf die unsere Berater verwiesen, ist die Teilnahme beim "Wiener Zeitung"-Reportage-Wettbewerb. (Info: http://www.wienerzeitung.at oder Tel. 01/206-99-0). Wer zwischen 14 und 20 Jahre alt ist, kann uns bis zum 8. April 2002 seine Reportage zum Thema "Das andere Wien" zuschicken. Dem Sieger /der Siegerin winkt ein (bezahltes) Volontariat im Juli 2002 und ein Compaq iPaq H3630. Weitere Handheld-Computer und Software gehen an die Plätze zwei bis zehn.



Die besten Arbeiten werden in der Zeitung abgedruckt und im Internet veröffentlicht. Wer sich engagiert und zeigt, dass ihm Recherchieren und Schreiben Spaß macht, hat alle Chancen, die Tür in die Branche einen Spaltbreit zu öffnen.