Gut-schlechter Zeitpunkt

Ein mehr oder weniger aus dem Boden gestampfter Klub, der die traditionsreiche Austria in Klagenfurt ersetzen sollte. Doch so einfach funktioniert der Fußball eben nicht, das Stadion war alles andere als ideal, das Umfeld nicht professionell. Es folgte, was geradezu folgen musste: der Abstieg und Schulden. Haider war zu diesem Zeitpunkt schon weg. Nun hat der Landeshauptmann ein neues Liebkind, die ebenfalls eilig gegründete und mit Kelag-Geld subventionierte SK Austria. Der FCK wehrt sich gegen den Konkurs mit einer Klage gegen den neuen Klub. Blöd, so mitten im Wahlkampf (Nationalrat, Landtag). Aber gut für den FCK. Eine Einigung ist zu erwarten.