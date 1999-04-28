Gut verpackt und viel gewonnen

Grundlage dafür sind u.a. ein um 16,9% auf 1,1 Mrd. Schilling gestiegenes Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT), ein Betriebserfolg von 1,2 Mrd. Schilling (+15%), ein Jahresüberschuß



von 871 Mill. Schilling (+35,2%) sowie Umsatzerlöse in Höhe von 12,5 Mrd. Schilling (+8%). Rund 1 Mrd. Schilling habe MM in Akquisitionen investiert, die deutschen Recyclingbetriebe seien planmäßig



verkauft worden, betonte Gröller.



Etwas enttäuscht zeigte er sich über die Entwicklung der Aktie, deren Kurs nicht den Unternehmenserfolgen entspreche. Aufgrund internationaler Empfehlungen hoffe man jedoch, wieder vermehrt das



Interesse internationaler Investoren zu wecken. Das Thema Aktienrückkauf sei immer noch aktuell, betonte Gröller. Einen Wechsel des Börseplatzes Wien habe das Unternehmen derzeit nicht geplant,



außerdem wolle man die Anbindung an Frankfurt abwarten.



Trotz der Krisen in Asien und Rußland konnte MM sowohl Absatz- als auch Produktionsmengen 1998 steigern, das außereuropäische Kartongeschäft stand jedoch unter einem enormen Wettbewerbsdruck. Für



heuer wolle sich MM auf seine Kernkompetenzen Karton und Packaging konzentrieren, sagte Gröller. Trotz des prognostizierten geringen Wirtschaftswachstums erwartet MM für das heurige Jahr, zumindest



an das Ergebnis von 1998 anschließen zu können. Strategische Partnerschaften wie etwa mit Kellogs, R.J.Reynolds oder Stollwerk, mit denen langfristige Verträge von mindestens drei bis fünf Jahren



geschlossen wurden, sollen auch weiterhin das Stammgeschäft sichern.



Stolz ist MM auch auf eine Auszeichnung, die dem Unternehmen 1998 verliehen wurde: Eine Faltschachtel für "Merci" erhielt als Innovation den Preis "Best Carton of the Year 98".