Gute Gründe

Es gibt Gründe, Andreas Ivanschitz nicht ins Team zu holen. Der Teamchef verlangt von seinen Offensivkräften viel Defensivarbeit, diese zählt nicht zu den Stärken des Mainz-Legionärs. Zudem spielt Ivanschitz auf einer Position, die es im Team derzeit nicht gibt, nämlich jene des Spielmachers, zentral hinter den Spitzen. Und drittens hat das Sturm-Trio Beichler/Jantscher/Hölzl bisher wenig Anlass gegeben, sie aus der Mannschaft zu stellen. Doch warum kommuniziert das der Teamchef nicht genau so? Interessant ist, dass es Legionäre unter Constantini scheinbar doppelt schwer haben, ins Team zu kommen, wo doch vor einigen Jahren noch die geringe Anzahl an Fremdarbeitern als Grund für mangelnde internationale Erfahrung herhalten musste. Dass nun schon drei weitere Legionäre aufs Team freiwillig verzichten, sollte dem Teamchef zu denken geben. Man wird sie noch brauchen.