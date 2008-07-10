Gute Idee, maue Umsetzung

Die Slupetzkis haben das, was man heutzutage in rauen Mengen haben muss, nicht mehr: Geld. Daher fällt auch der schon protzig angekündigte noble Urlaub flach und man beschließt, um sich vor den Nachbarn nicht zu blamieren, sich im Keller einzubunkern und so zu tun als wäre man auf Urlaub. So weit die Idee des ORF-Zweiteilers, dessen zweiter Teil am 16. Juli im ORF zu sehen sein wird. Reichlich spät übrigens, hatte man die Sache doch schon im Jahr 2006 abgedreht und seitdem aus fiskalischen Gründen im Archiv gut abhängen lassen.