Gute Info noch besser

27 Prozent der befragten Österreicher weisen nach eigenen Angaben ein hohes, 32 Prozent ein mittleres Informationsniveau über die Union auf. Wichtigstes Medium ist dabei das Fernsehen, gefolgt von den Tageszeitungen und dem Radio. Der Umfang der Berichterstattung wird von 56 Prozent als gerade richtig empfunden, aber nur die Hälfte fühlt sich objektiv informiert.



Laut Peter Ulram vom Meinungsforschungsinstitut Fessel-Gfk nimmt Österreich beim Informationsgrad über die EU traditionell einen Spitzenplatz vor den anderen Mitgliedstaaten ein. Ähnlich gut informiert seien Schweden, Dänemark und Deutschland.



Eine Informationsbroschüre "Europa A-Z" gibt die ÖVP heraus und wird dieser Tage an alle Bundesländer und 2.350 Gemeinden verschickt. Zudem möchte die Partei mit der Veranstaltungsserie "Europa-Talk" themenspezifisch gezielt informieren.