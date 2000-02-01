Gute Konjunkturlage, aber stagnierende Beschäftigung

Die Konjunkturumfrage aus dem letzten Quartal des Jahres 1999 wurde gestern von Erhard Fürst, dem Leiter der Wirtschaftspolitischen Abteilung der IV vorgestellt. Das IV·Barometer ist ein



Richtwert, der sich aus der aktuellen Geschäftslage und der Einschätzung der Entwicklung im kommenden Halbjahr zusammensetzt.



Unterschiedlich fällt das Urteil zur Auftragslage je nach Branche aus. Einen negativen Trend sehen vor allem Bekleidungs- und Glasindustrie. Mit einem günstigen Ergebnis rechnen Nahrungs- und



Genußmittelbetriebe, sowie Papier und Elektroindustrie. Die Produktionskapazität des letzten Quartals stieg in der Skala von 18 auf 29 Prozentpunkte.



Das weltweite Wirtschaftswachstum wird sich auch auf Österreich positiv auswirken. Allerdings könnten steigende Energie- und Rohstoffpreise Wirtschaftsdämpfer sein. "Auch ist der amerikanische



Aktienmarkt überbewertet, die möglichen Zinserhöhungen der US-Notenbank wären ebenfalls bremsend für die Konjunktur", lautet Fürsts Prognose.



Die durchwegs positive Einschätzung der wirtschaftlichen Lage für die Unternehmen und die langsam steigenden Verkaufspreise bringen jedoch für Arbeitnehmer keine angenehmen Überraschungen. Einerseits



müssen die Löhne niedrig gehalten werden, damit die Europäische Zentralbank die Zinsen nicht erhöht, argumentiert Fürst. Und andererseits ist trotz guter Wirtschaftsdaten eher mit einer Stagnation,



wenn nicht gar mit einem Rückgang der Beschäftigten zu rechnen.



Eine Verschärfung am Arbeitsmarkt könnte allerdings junge Arbeitslose bewegen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, sagte Fürst gegenüber der "Wiener Zeitung".