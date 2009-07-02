Nachdem sich das Fernsehen nun endgültig der Sommerlethargie nähert, nützen wir die Gunst der Stunde, um einen weiteren Sender am Rande der Publikumswahrnehmung vor den Vorhang zu bitten: Austria 9, dem Spezialisten für patinierte Serien aller Art aus Österreich. Der Sender dürfte nun Zulauf erhalten, haben doch alle Pay-TV-Kunden das Programm freigeschaltet bekommen. Dort kann man Serien ansehen, die man seit Jahrzehnten nicht mehr zu Gesicht bekommen hat: Die Waltons etwa ("Gute Nacht, John Boy!"), Die Addams Family oder Love Boat, das aber zu unrecht dem gnädigen Schicksal des Vergessens entrissen wird. Warum also nicht eine gute Dosis TV-Nostalgie? Wenn das Ganze dann noch in Originalsprache wäre, wäre das TV-Glück perfekt.