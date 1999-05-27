Gute Versicherungsgeschäfte im Schatten des Ringturms

Das auf Lebensversicherungen spezialisierte Institut am Wiener Schottenring konnte nach dem Spitzenjahr 1997 im Vorjahr die Prämeineinnahmen noch einmal leicht von 2,28 Mrd. auf 2,31 Mrd.



Schilling (plus 1,3%) steigern und erzielte ein beinahe unverändertes EGT von 113 (nach 115) Mill. Schilling.



Bei Versicherungen gegen laufende Prämie wurde im Neugeschäft ein Anstieg um 28,4% erzielt, berichtete Generaldirektor Heinz Jirez gestern, Mittwoch, in der Bilanzpressekonferenz. "Mit einem



Kostensatz in der Lebensversicherung von knapp 3% sind wir marktführend", betonte Jirez. Sein Institut nützt zahlreiche Synergien mit der Städtischen in den nicht-versicherungsspezifischen



Bereichen (Personal, EDV, Rechnungswesen, Werbung). Der Vertrieb erfolgt zu 75% über die Bank Austria und zu 25% über die Tochter VFG (Vorsorge-Finanzierungsconsulting-GmbH).



Die 1911 gegründete Union, die 1998 ihr 15-jähriges Bestehen seit Wiederaufnahme der Lebensversicherung feierte, gehört zu je einem Drittel der Wiener Städtischen Versicherung, der Bank Austria und



der deutschen Ergo Versicherungsgruppe (vormals Hamburg-Mannheimer). Die Aktionäre erhalten eine Dividende von 25% plus 2% Bonus.