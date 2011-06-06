Guter Café-Start

Der Griff in den Fundus soll wohl auch jene Hörer besänftigen, die der "Patina"-Sendung des unfreiwillig frühpensionierten Roland Knie nachtrauern. Diesmal waren Tiefsinniges von Fritz Grünbaum und Fritz Kortner sowie eine Persiflage der Fremdenfeindlichkeit von den Schweizer Gewinnerinnen des Radiokabarettpreises "Salzburger Stier", Knuth + Tucek, zu hören ("Die Asylanten kommen aus dem Osten, die Touristen aus dem Westen"). Auch die von Günther "Gunkl" Paal in seinem typischen Kabarettisten-Jargon vorgetragen Glosse enttäuschte nicht: Zielsicher nahm er die verkehrte Welt aufs Korn, der das Ereignis selbst weniger wichtig ist als dessen mediale Wiedergabe.



Die Stunde verging - entgegen so manchen Erwartungen - wie im Fluge. Alles in allem ein Start, der zumindest zum versuchsweisen Wiedereinstieg in die Sendung am kommenden Sonntag animiert. Man darf gespannt sein, ob auch die nächste Sendung erholsame Auszeit von den Ärgerlichkeiten unserer Umwelt ermöglicht. Angekündigt ist eine Plauderei unter der Devise "Tatort Kaffeehaus" von Entertainer Oliver Baier, der jeden Freitag die Sendung "Was gibt es Neues" in ORF 2 moderiert, und der Journalistin und Krimi-Autorin Eva Rossmann.



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'Café Sonntag' auf Ö1