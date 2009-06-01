Guter Krimi, schlechte Quote

Eine pfingstliche Erleuchtung gab es am Feiertagswochenende auch für manche ORF-2-Zuseher: Da ist doch etwas, das aus der überbordenden Krimiflut mit ihren Autojagden, Stuntszenen und aufgepapptem Menscheln der Kommissare herausragt. Die drei "Wallander"- Filme nach Romanen von Henning Mankell spielen in einer anderen Liga: Nicht so sehr wegen der spannenden Stories und der eigenwilligen Kameraführung, sondern vor allem wegen der psychologisch tiefgehenden Interpretation des melancholischen und stets übermüdetenKommissars Wallander durch den Shakespeare-Schauspieler Kenneth Branagh und dessen hervorragender Regie.