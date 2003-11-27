Gütesiegel für Wellnesshotels

Die Wirtschaftskammer will "Qualität gesichert" sehen und plant, "hoffentlich" noch heuer, zumindest aber Anfang des kommenden Jahres ein Gütesiegel für den österreichischen Wellnesstourismus einzuführen. "Es ist eh schon fünf Minuten nach 12", sagte gestern Johann Schenner, Obmann der Bundessparte Tourismus und Freizeitwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreicher (WKÖ) im Klub der Wirtschaftspublizisten. Das Gütesiegel soll ähnlich wie bei den Sternen als Hotelkategorie auf einem Abstufungsprinzip beruhen, wobei nicht jeder Betrieb, der sich nach eigener Definition "Wellnesshotel" nennt, auf jeden Fall eine Kennzeichnung erhalten soll. Von den derzeit 400 bis 500 "Wellness"-Betrieben kommen laut Schenner 20 bis 30% für das Siegel in Frage. "Wir wollen dann andere Länder dazu bringen, sich uns anzuschließen", so Schenner.



Bezüglich der diesjährigen Wintersaison meinte er, die Buchungslage schaue sehr zufriedenstellend aus. "Der vergangene Winter war einer der besten, den es je gegeben hat - und er hat genauso angefangen wie der heurige. Wirklich Losgegangen ist es am



10. Jänner, da aber intensiv. Was wir jetzt brauchen würden, ist die Kälte, denn die motiviert."