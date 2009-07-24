Hadern mit dem Eberhartinger

Der ORF und die "Great Hadern Show". Schon einmal gesehen? Ist auch besser so. Viel versäumt man nicht, wenn man sich die freitägliche Ulkerei auf ORF 1 gibt. Nachdem diverse Privatsender schon seit Jahren alle möglichen Ranking-Shows senderauf und programm-ab gespielt haben, hat sich der ORF gedacht, das man das auch kann. Und hat Moderator Klaus Eberhartinger eine Abspielfläche für seinen Brachial-Schmäh gegeben.
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Das war eine gute Entscheidung. Denn Eberhartingers Wortwitz kommt zwar mit dem Vorschlaghammer daher, doch auch mit diesem trifft man bisweilen gut - wenn man von durchaus vorhersehbaren Kollateralschäden absieht. Doch leider ist Eberhartinger absolut kein Team-Player. Seine Scherze gehen nicht selten zu Lasten seiner Gäste und auch dass er immer die Lacher auf seiner Seite haben muss, erzeugt irgendwie eine seltsame Stimmung in der Runde. Wer das und ein bisschen Musik mag, ist bei den "Hadern" gut bedient.