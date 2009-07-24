Hadern mit dem Eberhartinger

Das war eine gute Entscheidung. Denn Eberhartingers Wortwitz kommt zwar mit dem Vorschlaghammer daher, doch auch mit diesem trifft man bisweilen gut - wenn man von durchaus vorhersehbaren Kollateralschäden absieht. Doch leider ist Eberhartinger absolut kein Team-Player. Seine Scherze gehen nicht selten zu Lasten seiner Gäste und auch dass er immer die Lacher auf seiner Seite haben muss, erzeugt irgendwie eine seltsame Stimmung in der Runde. Wer das und ein bisschen Musik mag, ist bei den "Hadern" gut bedient.