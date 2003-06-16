hagebau-Märkte setzen auf Kindersicherheits-Produkte

Einige wenige Märkte bieten bereits Produkte, die Kinder im Haushalt schützen, in den übrigen Standorten wird dieses Sortiment im Umfang von mindestens "einem Laufmeter Regal" gerade aufgenommen, teilte hagebau-Marketingleiterin Rita Schäffler der "Wiener Zeitung" mit.



Dazu gehören unter anderem Nachtlicht, Backofentürstopper, Schubladenstopper, Schiebetürstopper, Schrankschlösser, Fenstersicherungen, Kühlschranksicherungen, Steckdosenschutz, Videosicherung, Babyphone, Eckenschutz, Herdschutzgitter und viele weitere sinnvolle Hilfen, wenn es um die Erhöhung der Kindersicherheit im Haushalt geht. Auch Informationsbroschüren sollen zukünftig in den hagebau-Märkten aufliegen. Zudem würden die Mitarbeiter speziell geschult, so Schäffler.