hagebau-Märkte setzen auf Kindersicherheits-Produkte

Um ihre Kunden auf das Thema Kindersicherheit im Haushalt aufmerksam zu machen, verstärkt die Baumarktgruppe hagebau ihr Sicherheitssortiment, welches sie in Kooperation mit dem Institut "Sicher Leben" am Kuratorium für Verkehrssicherheit zusammenstellt.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 23 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Einige wenige Märkte bieten bereits Produkte, die Kinder im Haushalt schützen, in den übrigen Standorten wird dieses Sortiment im Umfang von mindestens "einem Laufmeter Regal" gerade aufgenommen, teilte hagebau-Marketingleiterin Rita Schäffler der "Wiener Zeitung" mit.
Dazu gehören unter anderem Nachtlicht, Backofentürstopper, Schubladenstopper, Schiebetürstopper, Schrankschlösser, Fenstersicherungen, Kühlschranksicherungen, Steckdosenschutz, Videosicherung, Babyphone, Eckenschutz, Herdschutzgitter und viele weitere sinnvolle Hilfen, wenn es um die Erhöhung der Kindersicherheit im Haushalt geht. Auch Informationsbroschüren sollen zukünftig in den hagebau-Märkten aufliegen. Zudem würden die Mitarbeiter speziell geschult, so Schäffler.