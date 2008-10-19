Hahn will Kurs- statt Studiengebühren

Wie viel man dann für den jeweiligen Kurs leisten müsste, würde sich an den sogenannten ECTS-Punkten (European Credit Transfer System) orientieren, mit denen Vorlesungen und Seminare an den Unis international vergleichbar gemacht werden, erklärte Hahn in Zeitungs-Interviews. Je mehr Punkte der Besuch einer Lehrveranstaltung bringt, umso mehr sollen die Studierenden dafür bezahlen.



Dass die Studiengebühren tatsächlich wieder eingeführt werden, ist freilich sehr unwahrscheinlich. Sämtliche SPÖ-Spitzenpolitiker lehnten in den vergangen Tagen entsprechende ÖVP-Vorstöße ab.