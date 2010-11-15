Halb gebildet, halb bezahlt

Mit der Weigerung, den Bachelor im Bund als Akademiker voll anzuerkennen, konterkariert ausgerechnet die Republik Österreich diese neue Regelung. Mit der Nicht-Anerkennung als Signal der Nicht-Vollwertigkeit des Studiums erreicht man nämlich letztlich, dass die Studenten nach dem Bachelor automatisch weiterstudieren - und das Ziel der Verkürzung der Studiendauer somit keinesfalls erreicht werden kann. Damit führt sich der ganze Bologna-Prozess ad absurdum.



Kurios dabei ist, dass man aber von der Wirtschaft sehr wohl erwartet, dass die Schnellsiede-Akademiker als vollwertig anzuerkennen sind. Wer als Student diesen Versprechungen geglaubt hat, ist nun der Dumme. Das ist weder fair noch nachvollziehbar.