Halbe Sache und ganzer Blick

Der dankbare Händedruck zuerst. Er geht an Stefan Wagner. Sein Ö1-"Radiokolleg"-Porträt zum 75er des großen John Coltrane war vorbildlich gebaut. Dank auch an Irene Suchy für ihren Geburtstagsgruß im Montags-"Pasticcio" an den frisch gebackenen 99er Jenö Takács. Die kleine aufmerksame Geste bringt's.



Wie sehr Unaufmerksamkeit verstören und verärgern kann, erfuhr ich am Dienstagabend bei "Wien heute" im ORF-TV. Dort war ein Film über die Fotoausstellung der Linda McCartney im Kaiserlichen Hofmobiliendepot zu sehen. Die Dramaturgie wollte es, dass ich mir die höchst empfehlenswerte Schau am Sonntag davor in aller Seelenruhe zu Gemüte geführt hatte. Der eine Teil macht uns mit ihren Porträts der Rockmusiker aus den 60ern bekannt. Dies wurde auch in dem Beitrag Herrn Syllabas ausführlich und einladend behandelt. Nur: Über den mindestens ebenso sehenswerten Teil 2 der Präsentation kam kein Sterbenswörtchen, kein einziges Bild.



Absicht, Desinformation, Zeitersparnis, Manipulation? Egal. Im Grunde ist sowas nur ein Beispiel mehr für die These, dass man etwas mit eigenen Augen gesehen haben und allein der direkten Begegnung vertrauen soll. Also: Auf in die Wiener Mariahilfer Straße 88, nahsehen statt fernsehen. Die Fotos der Frühverstorbenen gehören zum Bezauberndsten und Herzerwärmendsten, was es derzeit in Wien zu sehen gibt.



Sehenswert und passend auch die häferlguckerische Neugiersnase der neuen "Frisch gekocht"-Tante Sabine Petzl. Auch ihr spontaner Wortwitz erfrischt. Nur das Herumspeanzln im Studio, die herdabgewandten Seitenblicke wirken reichlich deplatziert. Das Gesamtbild macht es aus und bringt's!