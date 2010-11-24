Halens wirbt um Quelle-Kunden

Unter dem Dach der Halens Group Europe sind rund 600 Menschen beschäftigt, nähere Angaben zur Slowakei gibt es dabei nicht. Verwaltungsratsmitglied Matthias Fink zufolge peilt die Holding heuer einen Gesamtumsatz zwischen 160 und 200 Millionen Euro an. Quelle Slowakei verbuchte zuletzt (2009) einen Umsatz von rund 20 Millionen Euro.



Das werde sich jedoch sicher nicht erreichen lassen, sagt Fink. Anders als in Österreich, wo die Marke Quelle unter der Ägide des Hamburger Versandhandelsriesen Otto zum 1. Jänner 2011 wiederauferstehen soll, müssen sich die früheren Quelle-Kunden in der Slowakei auf die ganz neue Marke Halens umstellen. Da werde sicher manch bisheriger Kunde abspringen, auch wenn Halens mit Menschen über 30 erst einmal die frühere Quelle-Zielgruppe anspreche.



Um bekannter zu werden, investiert das Unternehmen derzeit massiv in Werbung und Öffentlichkeitsarbeit. Allein in der Slowakei werden monatlich rund 20 neue Kataloge aufgelegt. "Kataloge bleiben wichtig, auch wenn das Geschäft im Internet selbstredend immer wichtiger wird", meint Fink. Schon bald soll Halens Marktführer in Mittel- und Osteuropa sein. Das soll vor allem durch überzeugenden Service gelingen.