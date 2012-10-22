Halloween im Schloss

Gruselig geht es im Schloss Schönbrunn vor Halloween zu: Am 27. und 28. Oktober erwartet kleine Besucher, ob schon kostümiert oder nicht (Schminkstation vor Ort), ein spezielles Programm: Die österreichische Zauberstaatsmeisterin Miss Lee unterhält Besucher ab fünf Jahren am Samstag, am Sonntag gibt es die Kasperlaufführung "Das Schlossgespenst" - für Zaubershow und Kasperl sollte man reservieren! Auch Gruselführungen gibt es, Taschenlampe mitbringen!



Info: Kindermuseum Schloss Schönbrunn, 1130 Wien, www.kaiserkinder.at, Reservierungen unter: 01/811 13-239 bzw. kinder@schoenbrunn.atArtikel erschienen am 19. Oktober 2012 in: "Wiener Zeitung", Beilage "Wiener Journal", S. 38-39