"Der Herr Trump hat sich sehr unverschämt verhalten. Der sollte lieber in einer Micky-Maus-Verfilmung mitspielen. Unmöglich!" Mit diesen für sie wahrscheinlich drastischen Worten hat Herlind Kasner wohl vielen aus der Seele gesprochen. Anlassfall: der Besuch ihrer Tochter beim US-Präsidenten. Die ist nämlich Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin. Und möglicherweise hat sie, liebevoll, aber doch unangenehm berührt, die Augen verdreht, als sie von der Präsidenten-Rüge ihrer Mutter gehört hat. Wie Dorothy aus den "Golden Girls" immer leidend gen Himmel geblickt hat, wenn ihre um zwei Köpfe kleinere Mutter Sophia irgendeine Pointe ohne Rücksicht auf Verluste herausgeschleudert hat. Um diese mit einer anderen, noch fieseren Pointe zu kontern. Wobei, jener Satz, der noch heute als Erkennungszeichen für Fans der Serie gilt, war immer an ein anderes Mitglied der Post-Menopause-WG gerichtet: "Halt die Klappe, Rose!" Ob man den als Code sagen muss, um im neuen "Golden Girls"-Themencafé in New York einen Cheesecake zu bekommen, ist nicht bekannt.



Dieses Café ist nur eines der Symptome eines TV-Erinnerungswahns, den man derzeit beobachten kann. Und der sich auffällig auf ältere Damen konzentriert. Auf der Bilderteilplattform Instagram zum Beispiel befassen sich gleich ein paar Accounts mit den fabelhaften 80er-, 90er-Modeauswüchsen von Angela Lansbury in "Mord ist ihr Hobby". Das ist ziemlich charmant und eine sympathische Gegenbewegung zur hektischen Alle-Folgen-einer-Serie-auf-einmal-Netflix-Gegenwart. Zu viel Cheesecake auf einmal ist nämlich nicht gesund.