Hamburg: Motassadeq schuldig gesprochen

Der Vierte Strafsenat sprach den 31 Jahre alten Marokkaner Mounir El Motassadeq wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung schuldig. Er muss sofort wieder ins Gefängnis. Die deutsche Bundesanwaltschaft hatte die Höchststrafe von 15 Jahren gefordert, auch wegen Beihilfe zum Mord in mehr als 3.000 Fällen. Die Verteidigung wollte einen Freispruch erreichen.



Der Angeklagte hatte während des Prozesses geschwiegen. Bereits vor dem Urteil hatten Motassadeqs Anwälte angekündigt, bei einem Schuldspruch erneut in Revision zu gehen.



Der deutsche Bundesgerichtshof (BGH) hatte das erste Urteil vom Februar 2003 aufgehoben, weil es Mängel in der Beweisführung beanstandete. Die Geheimdienste der USA hatten möglicherweise entlastende Aussagen des mutmaßlichen Terror-Drahtziehers Ramzi Binalshibh und anderer Inhaftierter unter Verschluss gehalten. Für das zweite Verfahren hatte Washington die Verhörprotokolle freigegeben.