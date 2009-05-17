Hampel verlässt die Bank Austria

Wechsel in der Chefetage der größten Bank Österreichs: Laut Medienberichten tritt Bank-Austria-General Erich Hampel (58) in Kürze von der Spitze des Instituts ab.



Beerbt wird er, wie schon länger erwartet, von Willibald Cernko (52), der zur Zeit als Privatkundenvorstand bei der ebenfalls zur italienischen UniCredit-Gruppe gehörenden HypoVereinsbank (HVB) in München tätig ist.



Cernko ist Österreicher, war lange Jahre in der Bank Austria und deren Vorgängerinstituten tätig. Schon einmal war er bei der Bank Austria in Wien vier Jahre im Vorstand, mit der Zuständigkeit Privatkunden.



Hampels Vertrag wäre noch bis zum Frühjahr 2010 gelaufen. Der seit 2004 amtierende Vorstandschef der Wiener Großbank soll schon länger von einem vorzeitigen Abgang gesprochen haben. Sein Rücktritt kommt dennoch überraschend, da er in diesen Tagen die Staatshilfe (Partizipationskapital) für die Bank Austria verhandelt.