Handel hat Anlass zu frohlocken

Schon im Vorjahr hat der Einzelhandel nach mehreren mageren Jahren wieder steigende Umsätze im Weihnachtsgeschäft verbucht. "Die Leute sind positiv eingestellt und haben Freude am Einkaufen", brachte es der Obmann der Sektion Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), Erich Lemler, gestern, Donnerstag, in einer Pressekonferenz auf den Punkt.



Nach Angaben des Instituts für Gewerbe- und Handelsforschung (IfGH) wurden zusätzlich bereits im November Präsente im Wert von 3,3 Mrd. Schilling gekauft. Daraus errechne sich - rein statistisch - insgesamt die Summe von 2.900 Schilling, die pro Einwohner heuer für Weihnachtsgeschenke locker gemacht wird, sagte IfGH-Experte Peter Voithofer. 50% des Weihnachtsgeschäftes werden an den Adventsamstagen und am Marienfeiertag (8. Dezember) erzielt. Mittlerweile haben über 70% der Geschäfte am 8. Dezember offen. 1999 verzeichneten die Einkaufsstraßen überdurchschnittliche Steigerungsraten, heuer sind es die Einkaufszentren.



Wenig Unterstützung gibt es seitens der Wirtschaftskammer für jenen wagemutigen oberösterreichischen Juwelier, der am kommenden Sonntag, 24. Dezember, aufsperren will. Lemler: "Es gibt eine genaue Regelung für Sonntage. Wir sind dafür, dass die Sonntagsruhe eingehalten wird."