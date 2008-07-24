Handel mit Klon-Fleisch?

Für die Gesundheit der Tiere selbst sei das Klonen nicht allzu förderlich, schreiben die Wissenschafter in ihrem Bericht. Bei einem "erheblichen Anteil" der künstlich hergestellten Lebewesen wurden "ernsthaft nachteilige Auswirkungen, die oft tödlich enden" festgestellt. Bei Schweinen treten die Probleme demnach schon rund um die Geburt auf, bei Rindern bis ins Jugendalter auf.



In den USA zugelassen



Ob und wann der Handel mit Klonprodukten in der EU erlaubt werden könne, konnte die Sprecherin von Gesundheitskommissarin Androulla Vassilou nicht sagen - auch nicht wie es mit der Kennzeichnungspflicht für Milch und Fleisch von geklonten Tieren von außerhalb der EU aussehe. Immerhin hatte die US-Lebensmittelbehörde FDA Klonfleisch von Kühen, Schweinen und Schafen bereits zugelassen hatte. Hunderte Tiere wurden seither kopiert. In der EU sollen vor allem Deutschland und Großbritannien für die Klonprodukte lobbyieren. Bisher werde allerdings ausschließlich mit dem Samen von Klonen für Forschungszwecke gehandelt, sagte die Sprecherin.