Händische Auszählung bestätigt Arroyos Sieg

"Die Prüfung ist vorbei. Arroyo hat gewonnen", erklärte Senatspräsident Franklin Drilon am Sonntag. Laut der endlich beendeten Nachzählung kam Arroyo auf rund 12,9 Millionen Stimmen, und liegt damit mehr als eine Million Stimmen vor Poe. Die Behörden hatten den schleppenden Verlauf der Auszählung, die von Protesten der Poe-Anhänger begleitet wurde, damit begründet, dass die Wahlzettel von Hand ausgewertet wurden. Der Auszählungsmarathon sei "grauenvoll" gewesen, sagte Drilon. Arroyo könne nun am Freitag offiziell zur Siegerin erklärt werden, falls Poe nicht noch Beschwerde beim Wahltribunal des Obersten Gerichtshofs einlegt.



Noch letzten Freitag hatten gut 1.500 Poe-Anhänger versucht, in einem Protestmarsch gegen die ihrer Meinung nach gefälschte Wahl auf den Präsidentenpalast in Manila vorzurücken. Die Polizei hatte die Demonstration mit Hilfe von Wasserwerfern aufgelöst.



Die 57-jährige Arroyo war nach dem Sturz ihres Vorgängers Joseph Estrada 2001 an die Macht gekommen. Mit der offiziellen Bekanntgabe ihres Sieges wird sie für weitere sechs Jahre im Amt bestätigt. Die Wahl im Mai war von Gewalt überschattet. Während des dreimonatigen Wahlkampfs wurden mindestens 142 Menschen getötet, am Wahltag selbst 21. Für die mehr als 43 Millionen Stimmberechtigten war es erst die dritte Präsidentenwahl seit dem Sturz des Diktators Ferdinand Marcos im Jahr 1986.



Arroyo, die sich den wirtschaftlichen Aufschwung der Philippinen auf die Fahnen geheftet hat, musste wegen der um sich greifenden Armut im Land um ihren Sieg zittern. Die Hälfte der Bevölkerung hat im Schnitt weniger als 2 Dollar (1,60 Euro) pro Tag zur Verfügung.