Handlungsbedarf bei E-Card für alle

+++ Sozialhilfeempfänger ohne E-Card. | Haubner: Länder sind zuständig. | Wien. (ina) Ärztekammer-Präsident Reiner Brettenthaler hat am Mittwoch erneut darauf hingewiesen, dass auch Sozialhilfeempfänger eine E-Card bekommen sollten. Der jetzige Zustand sei menschenverachtend. Es sei Usus in den Arztpraxen, jeden nach seiner E-Card zu fragen und bekanntlich sei man dort nicht alleine, so Brettenthaler. Für Martin Schenk von der Armutskonferenz wäre es "ganz einfach", allen in Österreich die E-Card zukommen zu lassen, aber jeder schiebe sich lieber gegenseitig die Schuld zu.