Handy fürs Spielen, Tablet zum Lesen

Bei den kostenpflichtigen Programmen steht die Unterhaltung im Vordergrund, bei den freien Apps dominieren soziale Netzwerke und Information.



Hinter Facebook reihen sich die Musikerkennung Shazam, Skype und Google Earth. Erst auf Platz neun findet sich mit Paper Toss das erste Spiel. Genau umgekehrt ist die Situation bei den bezahlten Anwendungen. Hinter den erwarteten Spitzenreitern Doodle Jump und Angry Birds liegt die preisgünstige Utility-Sammlung AppBox Pro auf Platz drei.



Die Liste der iPad Apps zeigt die Nutzungen, die bislang im Vordergrund stehen: erweitertes Lesen (GoogleEarth, iBooks, Rezepte), Steuerung von Geräten (Remote), Hobby und Kreativität (Photoshop Express, Virtuoso Piano), Planung (CalenGoo) und Spielen, allerdings in geringerem Ausmaß als auf dem iPhone / iPod Video.



Bis zum Erreichen der 10-Milliarden-Marke gilt jeder Download aus dem App Store als Los für eine Tombola, deren Gewinner einen Gutschein im Wert vom 10.000 Dollar erhält.



Die iPhone-Listen im Österreich-Shop (Stand 20.1.2011)



Bezahlte iPhone Apps



1. Doodle Jump



2. Angry Birds



3. App Box Pro



4. measures



5. Pocket God



6. Flight Control



7. Labyrinth



8. Tap Tap Revenge 3



9. Motion XGPS



10. OffMaps



Kostenlose iPhone Apps



1 Facebook



2. Shazam



3. Skype



4. Google Earth



5. AroundMe



6. eBay Mobile



7. iHandy Wasserwaage



8. iTranslate



9. Paper Toss



10. Quando