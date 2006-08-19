Handynutzer wollen nur Telefonieren

Als vor ungefähr fünf Jahren die Wachstumskurve der Mobilfunkunternehmen aufgrund der Marktsättigung abflachte, suchten die Betreiber fieberhaft nach neuen, wachstumsstarken Bereichen. Viele glaubten, diese in neuen Anwendungen wie MMS und Videotelefonie gefunden zu haben. Diese Sparten tragen derzeit aber nur minimal zum Umsatz der Mobilfunker bei. Gratisangebote werden zwar genutzt, zusätzliche Kosten aber vermieden.



Es ist zwar nett, mit dem Handy den Urlaubsort zu fotografieren und statt der Ansichtskarte eine MMS zu senden, oder den Kindern vom Arbeitsplatz aus von Angesicht zu Angesicht Gute Nacht zu sagen. Aber die meisten Konsumenten verzichten lieber darauf und zahlen dafür weniger Telefongebühren. Seite 25