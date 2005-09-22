Harmonie der Religionen?

"Treffen der Zivilisationen" in Antakya. | Istanbul. (apa) Bei einem hochrangig besetzten "Treffen der Zivilisationen" will sich die Türkei in den nächsten Tagen als Land präsentieren, in dem Moslems, Juden und Christen friedlich zusammenleben. Die Konferenz vom 25. bis zum 30. September findet im südtürkischen Antakya statt, dem antiken Antiochien, wo einst Petrus und Paulus wirkten und wo Christen zum ersten Mal Christen genannt wurden. Die Türkei will sich als verbindende Brücke zwischen den Welten empfehlen, als modernes Land, in dem Religionsfreiheit herrscht und in dem moslemische Bevölkerungsmehrheit keine Probleme mit Christen oder Juden hat. Als sichtbares Zeichen dieser Botschaft gilt das Logo des Treffens, in dem ein Kreuz, ein Davidsstern und ein Halbmond enthalten sind.