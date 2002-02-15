Harry Potter in Salt Lake

Die erste Woche der Olympischen Winterspiele neigt sich ihrem Ende zu, und Österreichs Sportler sammeln brav Medaille um Medaille. Auch wir Fauteuil-Sportler versuchen den hohen Ansprüchen gerecht zu werden und halten tapfer durch. Ganz gleich ob Harry Potter alias Simon Ammann durch die Lüfte schwebt oder ein Riesenbaby aus Venezuela die Eiskanalwände auf ihre Widerstandsfähigkeit testet, es entgeht uns (fast) nichts. Auch nicht die amateurhafte Kameraführung bei den Abfahrten oder das altbacken anmutende Design der Zeitnehmung. Dafür wurden etwa bei der Damen-Abfahrt mit den Namen auch die Porträts der Teilnehmerinnen eingeblendet, und dies so schlecht, dass man eher glaubte, Karikaturen statt Bilder zu sehen. Olympia wächst, doch die Qualität der Übertragungen steigert sich nicht. Man hätte auf Grund des deutlichen Rotstichs, mit dem die Gesichter der meisten Kommentatoren versehen waren, glauben können, dem ORF wäre dies sichtlich peinlich.



Doch die Küniglberg-Truppe schlägt sich tapfer, findet sogar Zeit, um witzig zu sein. Armin Assinger hatte Robert Seeger bislang fest im Griff und konnte sogar Heinz Prüller Paroli bieten ("Weißt du mit wem die italienischen Mädchen hier am liebsten Abendessen würden?" - "Mit Heinz Prüller"), während Thomas Sykora noch seiner Form nachfährt. Und wenn die Reporter selbst nicht locker genug sind, helfen bislang die Nordischen großartig nach. Der trockene Humor von Trainer-Guru Walter Mayer ist alleine schon eine Übertragung wert.