Harte Kritik am Semmering

Güterverkehr verlagert sich nach Osteuropa



Zwar habe man noch keine Einsicht in die UVP-Unterlagen, erklärt Christian Schuhböck, Generalsekretär von Alliance for Nature. Trotzdem zeichne sich ab, dass die neue Variante unter dem Pfaffensattel "ebenso tiefgreifende Beeinträchtigungen" für den Wasserhaushalt bringe wie das alte Tunnelprojekt. Auch aus wirtschaftlicher Sicht sei das Projekt abzulehnen, weil sich der schwere Güterverkehr immer stärker in den Osten verlagere.



Der 2,8 Milliarden Euro teure SBT neu war im April 2008 präsentiert worden, Planer hatten die im Vergleich zu anderen Trassenvarianten geringeren "umwelttechnischen Auswirkungen" hervorgehoben.