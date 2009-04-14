Spannend war er ja, der (fast) neue Hamburger NDR-"Tatort" mit Mehmet Kurtulus als SEK-Ermittler Cenk Batu. Der durchtrainierte Türke, der als Kind nach Deutschland kam und sich insofern selbst spielt, musste in seiner zweiten Folge gegen die eigenen Leute ermitteln. Kein Job, mit dem man Beliebtheits-Preise gewinnt. Zu allem Überfluss geriet er an Veteranen aus dem ehemaligen Jugoslawien, für die der Krieg noch lange nicht vorbei war. Der 35-Jährige mimt überzeugend die "harte Sau", die Kinnhaken wegsteckt wie andere Kaffeeflecken am Revers. Dennoch fehlt etwas: Schmäh, Situationskomik, Wortwitz, mit denen sich andere "Tatort"-Familien, etwa jene in Münster, Berlin, München oder Ludwigshafen, oft selbst auf die Schaufel nehmen und bis ins Kottaneske abgleiten. Helfen könnte eine charmante Staatsanwältin wie Ursula Karven, die schon Kurtulus-Vorgänger Robert Atzorn den Bierernst austrieb.