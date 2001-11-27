Hartlauer auf Erfolgskurs

Für das heurige Weihnachtsgeschäft erwarte er eine Umsatzsteigerung von 10%, für das Gesamtjahr rechne er weiterhin mit 2,5 Mrd. Schilling Umsatz, ein Plus von rund 9%. "Renner" im diesjährigen Weihnachtsgeschäft würden laut Hartlauer digitale Fotokameras, MP3- sowie DVD-Player. Die Anzahl der Geschäfte wolle er von derzeit 151 auf 160 erhöhen, eine Expansion strebe er in Südtirol und Slowenien an. Allerdings hänge das vom künftigen Erfolg seiner derzeit noch in Planung befindlichen Zahnkliniken ab.



Aufgrund des negativen Bescheides bezüglich der Errichtung habe er beim Verfassungsgerichtshof Beschwerde gegen die Bedarfsprüfung eingereicht, die Antwort stehe noch aus. Er, Hartlauer, wolle 30 bis 40 Ärzte anstellen und doppelt so viele Assistenten.



Vergangene Woche habe Hartlauer die ab Jänner 2002 gesetzlich vorgeschriebene, auf zwei Jahre verlängerte Gewährleistungspflicht vorgezogen und auf alle Produkte ausgedehnt. Im Zusammenhang mit der bevorstehenden Euro-Umstellung kündigte Hartlauer eine eigene Euro-Kampagne seines Unternehmens an. Im Zuge der Euro-Umrechnung seien alle Preise abgerundet worden.