Hartnäckig bleiben!

Nationalteams haben ein Problem. Sie haben nur wenige Spiele im Jahr, der Teamchef nur wenige Trainingseinheiten zur Verfügung. Da geht es Didi Constantini nicht viel anders als Fabio Capello, Jogi Löw, Diego Maradona oder Vicente Del Bosque. Gerade kleineren Nationen, und zu diesen ist Österreich freilich auch ballestrisch zu zählen, bietet diese Besonderheit aber auch eine Chance. Wenn man konsequent mehr oder weniger eine Elf über einen Zeitraum von zwei Jahren zusammenspielen lässt, kann man sich auch großen Nationen gegenüber einen Vorteil verschaffen. Siehe Sturm und Rapid in der Europa League. Dazu bedarf es viel Geduld und vor allem Hartnäckigkeit, auch bei schlechten Ergebnissen weiter mit der Elf des Vertrauens zu arbeiten und nicht permanent Alternativen zu testen. Dieser Fehler wurde hierzulande allzu oft gemacht.