Hase Moritz gegen Angst vorm Spital

Das Büchlein entstand aus der Zusammenarbeit des Radiologen Gerhard Mostbeck mit Reinhard Topf, Psychotherapeut am Kinderspital, und anderen Fachleuten. Illustriert wurde es wie schon sein Vorgänger "Hase Moritz. Die Polypen- und Mandeloperation" von der Psychologin Christiana Nöstlinger, Tochter der Autorin Christine Nöstlinger.



Besonders wichtig ist den Herausgebern, dass die "Eltern das Buch mit den Kindern lesen", so Topf. Nur dadurch könne man den Kleinen die Angst vor der bevorstehenden Untersuchung nehmen. Gleichzeitig sollen sich die Eltern informieren - und so ihrer eigenen Unsicherheit, die sich oft auf die Kinder überträgt, entgegen wirken.



Mehrsprachigkeit wichtig



Die Broschüre ist in allen Spitälern des Wiener Krankenanstalten-Verbundes gratis verfügbar. Neben Deutsch gibt es sie auch auf Kroatisch, Serbisch und Türkisch. "Wien ist eine Stadt, die mit und durch Zuwanderung lebt, wir nutzen die Mehrsprachigkeit noch viel zu wenig", meinte Renate Brauner dazu.