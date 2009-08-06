Hässliche Löcher in ORF 2 Europe

Das Satellitenprogramm ORF2 Europe wird von Österreichern auf Auslandsreisen wie auch von Auslandsösterreichern genutzt, um sich in den Nachrichtensendungen zu informieren. Der österreichische Europasender hätte mehr Zuseher und wäre auch eine gute Österreich-Werbung, sendete er kein Emmentaler-Programm: Wenn in ORF 2 keine ORF-Eigenproduktionen, sondern Sendungen laufen, für die der ORF nur die Österreich-, aber keine internationalen Rechte hat, dann ist in Europa nur der Teletext zu sehen, und das oft und lange.