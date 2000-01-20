Hauptrolle: ORF-Text

Puh · das war ein TV-Abend der Marke Ganslhaut! Eigentlich hatte ich mir für den Dienstag nur zwei ebenso erhol- wie unterhaltsame Programme vorgenommen: "Universum" und "Ally McBeal". Die kamen



dann auch zum Zuge · aber wirklich nur zwischendurch, als dringend benötigte Ablenkung von den Politkrimis in Wien und Berlin. In Deutschland kulminierten die Ereignisse um den Starrsinn eines maßlos



überschätzten Ex-Kanzlers und seine darnieder liegende Partei · ARD und ZDF kolportierten und kommentierten hart am Mann und schonungslos. Bei uns musste man schon bis (zur ZiB) 3 zählen, um die mit



Spannung erwarteten Resultate der Vorstandssitzungen von SPÖ und ÖVP ausgedeutscht und analysiert zu bekommen. Fast schien es so, als wäre die Dramaturgie mit den Machern der ZiBs und des "Report"



abgesprochen. Letzterer ist immer dann am besten, wenn er quasi live dabei ist und dennoch zwischen Spekulation und (Voraus-)Analyse hin und her pendeln muss. Den Info-Vogel musste man in Form des



ORF-Textes schon eigenhändig abschießen . . äh . . herbeizappen. Da konnte man dann ein Fragezeichen mehr oder weniger hinter den Schlagzeilen nach eigener Gemütsverfassung interpretieren: eher opti-



bzw. pessimistisch.



Um die ganze Spannung auszuhalten, brauchte man nicht nur Sitzfleisch und Nerven, sondern zwei derart hochprozentige TV-Perlen wie das wunderschöne "Universum" über den Nationalpark Thayatal sowie



eine weitere Folge der köstlichen "Ally McBeal" bei Vox.