Hausarbeit als Chance für Männer

"Bei der Hausarbeit allerdings ist diese Aufgabe relativ problematisch," weiß die SP-Frauenvorsitzende Barbara Prammer. Um ein partnerschaftliches Halbe/Halbe in allen Bereichen voranzutreiben,



braucht es sowohl rechtliche als auch bewusstseinsbildende Maßnahmen. "Es gibt keinen Gegensatz zwischen Recht und Bewusstseinsbildung. Motivation alleine reicht nicht, es braucht gesetzliche



Grundlagen," betont Gleichbehandlungsanwältin Ingrid Nikolay-Leitner. Doch Hausarbeit ist nicht bloße Privatangelegenheit, sondern hängt von der beruflichen Situation ab. Deshalb ist es wichtig die



Bedingungen in der Arbeitswelt familiengerechter zu gestalten, so der Tenor von AK-Präsidenten Herbert Tumpel. Denn das größte Problem vieler Eltern ist das geringe Zeitbudget. Karenzurlaub wird erst



von 1500 Männern in Österreich in Anspruch genommen. Grund dafür ist nicht nur das geringe Karenzgeld, sondern auch die drohende Kündigung. "Ein Unternehmer überlegte, seinen Mitarbeiter zu kündigen,



als dieser einen Karenzantrag stellte," berichtet Andreas Mörk, Wirtschaftskammer. Teilzeitkarenz wäre für Unternehmer und Arbeitnehmer die volkswirtschaftlich rentabelste Lösung, meint der Ökonom



Franz Pauer.