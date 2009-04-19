Hausärzte gegen elektronische Krankenstandsmeldung

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Kritik an der vom Hauptverband der Sozialversicherungsträger angekündigten elektronischen Krankenstandsmeldung über die E-Card übt der Hausärzteverband. Das sei ein Schritt weg von heilsamer Krankenbehandlung hin zu automatisierter Krankheitsverwaltung, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.
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Die Aufwertung der Bürokratie und Abwertung des Einzelschicksals sei "tägliches Faktum unseres Arbeitsalltags", so die Hausärzte. Die genannten Einsparungen sind für sie "Zahlenspielereien in den Rechnern der Ökonomen."